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среда, 16 октября 2019 22:07

В ужасном столкновении легковушек погибли два человека

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  Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Фото: ДСНС
Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Фото: ДСНС

Под Винницей произошло смертельное столкновение двух легковушек.

В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины в Винницкой области.

"По предварительным данным произошло столкновение двух транспортных средств: RENAULT Kangoo и ВАЗ 2114, в результате чего погибла 41-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля ВАЗ", - говорится в сообщении.

Двух пассажиров автомобиля ВАЗ и водителя RENAULT Kangoo госпитализировали в больницу.

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В Ореховском районе Запорожья произошла смертельная авария. 34-летний водитель Audi A 6 из-за тумана слетел с дороги в кювет.

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