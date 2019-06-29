В ужасной аварии на трассе погибли два человека

Под Запорожьем произошло лобовое столкновение легковушек. Фото: Нацполиция

На одной из трасс под Запорожьем произошло лобовое столкновение легковушек. В результате аварии погибли два человека, еще шестеро получили различные травмы.

Авария произошла в Васильевском районе Запорожской области в пятницу, 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Водитель автомобиля Daewoo Sens 1986 года рождения изменил направление движения влево, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с транспортным средством Toyota Avensis", - говорится в сообщении.

В результате лобового столкновения водитель и пассажир первого автомобиля погибли на месте аварии, с ними в машине находилась несовершеннолетняя девочка 2016 года рождения, ее госпитализировали. Также в больницу доставили водителя автомобиля Toyota Avensis 1972 года, женщин 1976 и 1997 годов рождения, мужчины 1998 года рождения и несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения.

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