В урне возле магазина нашли человеческий череп

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Человеческий череп нашли прохожие в урне возле продуктового магазина на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального в Николаеве.

Думали, что это муляж, но все же вызвали полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Череп действительно принадлежит человеку. По предварительным выводам, он старый. Сейчас правоохранители изъяли его и направят на экспертизу", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют, как череп оказался в урне.

На территории заброшенного дома в поселке Черноморское в Одесской области нашли останки человека. Кости обнаружила соседка. Были закопаны у колодца на небольшой глубине и прикрыты шторами.