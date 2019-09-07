В университете произошел масштабный пожар: фото

К ликвидации возгорания были привлечены 50 спасателей. Фото: Apostrophe.ua

В Запорожье в Национальном университете "Запорожская политехника" произошел пожар.

Огонь охватил аудиторию во втором корпусе учебного заведения. Пожар начался рано утром в субботу, 7 сентября. Об этом сообщает местная пресса.

На месте происшествия работали 50 спасателей и 15-ть автомобилей спецтехники. Пожарные не допустили распространения огня и оперативно его ликвидировали.

В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют эксперты. Правоохранители пока не прокомментировали ситуацию.

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К ликвидации возгорания были привлечены 50 спасателей. Фото: Apostrophe.ua

У берегов тихоокеанского острова Санта Круз загорелось судно. В результате пожара погибли 34 человека. Еще пятерых пострадавших госпитализировали.