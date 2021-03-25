В умершего после Covid-прививки провизора обнаружили коронавирус

В Черновцах после прививки от Covid-19 умер провизор аптеки военного госпиталя. У мужчины обнаружили коронавирус. Фото: pixabay.com

В Черновцах после прививки от Covid-19 умер провизор аптеки госпиталя. У покойного обнаружили коронавирус.

Кроме того, Covid-19 подтвердили у двух коллег, с которыми он вакцинировался. Об этом рассказала руководительница Черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко.

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"По официальным данным, мужчина скончался из-за инсульта. Также у него обнаружили коронавирус. Симптомы коронавируса у мужчины проявились на следующий день после вакцинации. Это связано с инкубационным периодом вируса", - рассказала Гопко, передает "Общественное".

Случай смерти не связывают с вакцинацией, поскольку у мужчины была гипертоническая болезнь. В то же время продолжают исследовать анализы, чтобы установить точную причину смерти, пояснил гендиректор паталогоанатомического бюро Дмитрий Гречко.

24 марта в Киеве в клинической больнице №3 умер провизор аптеки госпиталя. Мужчина имел сердечно-сосудистые заболевания, диабет и избыточный вес. 15 марта его вакцинировали от коронавируса.