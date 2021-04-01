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четверг, 01 апреля 2021 18:08

В Умани ссора паломников закончилась стрельбой
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В Умани во время празднования еврейского праздника между паломниками возник конфликт. Один из них несколько раз выстрелил в другого. Пострадавший в больнице. Подозреваемого задержали в Киеве.

Стрельба произошла ночью 28 марта. Об этом сегодня, 1 апреля, рассказали сегодня в отделе коммуникации областной полиции.

В Умани конфликт между паломниками закончился стрельбой
Фото: ch.npu.gov.ua
В Умани конфликт между паломниками закончился стрельбой
В Умани конфликт между паломниками закончился стрельбой

"Двое израильтян устроили ссору. Чтобы выяснить отношения между собой, мужчины вышли на улицу. Однако конфликт перерос в стрельбу: 21-летний израильтянин несколько раз выстрелил из пистолета в ногу другому. Пострадавший получил телесные повреждения. Злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия полицейские изъяли 2 гильзы калибра 9 мм к травматическому оружию. Также опросили очевидцев и посмотрели видео с камер наблюдения. Во время обыска, в номере отеля злоумышленника правоохранители обнаружили футляр с металлическим шомполом для чистки ствола оружия и другие вещественные доказательства.

Также полицейские установили, что мужчина поехал автомобилем Audi в Киев. Впоследствии его задержали в одном из отелей столицы. При осмотре комнаты и нашли травматический пистолет, который по заключению эксперта, является переделанным в огнестрельное оружие.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Его могут посадить на 7 лет.

В городе Умань неизвестный мужчина на улице ограбил хасида. Он отобрал у того кошелек, в котором было $1000 и 2600 грн. Грабителем оказался местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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Дата
01
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