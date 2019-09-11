В Укргаздобыче проводят обыски: подробности

В компании отметили, что сотрудничают с правоохранительными органами. Фото: ТСН

Генпрокуратура, Госбюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски подразделений Укргаздобычи.

Обыски начались утром 11 сентября, сообщили в АО "Укргаздобыча".

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Органы осуществляют обыски в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча".

В компании отметили, что сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют необходимую документацию.

Полиция Днипра проводит обыски в Центральном офисе Приватбанка. Обыски проводят по статье 264 Уголовного кодекса (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).