В Укргаздобыче проводят обыски: подробности

Генпрокуратура, Госбюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски подразделений Укргаздобычи.
Обыски начались утром 11 сентября, сообщили в АО "Укргаздобыча".
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Органы осуществляют обыски в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча".
В компании отметили, что сотрудничают с правоохранительными органами и предоставляют необходимую документацию.
Полиция Днипра проводит обыски в Центральном офисе Приватбанка. Обыски проводят по статье 264 Уголовного кодекса (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
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