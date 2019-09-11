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среда, 11 сентября 2019 15:13

Полиция обыскивает главный офис Приватбанка

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  Главный офис банка в Днепре. Фото: Sceptic | Скептик
Главный офис банка в Днепре. Фото: Sceptic | Скептик

Полиция Днипра проводит обыски в Центральном офисе Приватбанка.

Об обысках написал в Facebook инвестбанкир Сергей Фурса.

"Вы говорите, украинское государство неповоротливо. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство, как может, пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США", - написал он.

Как сообщает hromadske, сейчас в Главном офисе Приватбанка проводятся обыски. Работники банка сотрудничают со следствием.

Обыски проводят по статье 264 Уголовного кодекса (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост доходности Приватбанка. Рентабельность банка останется высокой. В следующем году она будет расти за счет высокого комиссионного дохода и увеличения чистого процентного дохода, сообщили в пресс-службе Приватбанка.

За первое полугодие 2019-го банк получил рекордную прибыль - 18,3 млрд грн.

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