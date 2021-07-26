В Украину завезли мороженое с опасным веществом

Мороженое с опасным веществом производят во Франции. Фото: pixabay.com

В мороженом нашли опасное для здоровья людей вещество. Товар продавался в супермаркете известной сети.

В добавке-стабилизаторе найден этиленоксид. Это вещество, которое используется для дезинфекции медицинских инструментов, сообщили в Госпродпотребслужбе.

"В Госпродпотребслужбу поступило сообщение о выявлении несанкционированного вещества этиленоксид в добавке-стабилизаторе, которая добавлялась в мороженое "Mars Wrigley Confectioner".

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Производителем мороженого является Франция. В Украину его завезли из Румынии. Конечный срок использования до 31 марта 2023 года.

В Госпродпотребслужбе призвали продавцов немедленно изъять мороженое из продажи.

"Предупреждаем операторов рынка о необходимости изъять его из обращения в течение не более двух рабочих дней", - говорится в сообщении.

Поставщик товаров "МЕТРО Кэш энд Керри Украина" сообщил УНИАН, что они сразу изъяли мороженое из продаж во всех супермаркетах сети.

Французский производитель отозвал партию мороженого с превышенным содержанием опасного вещества в соответствии с законодательством ЕС. При этом в Украине отсутствуют законодательно установленные нормы уровня допустимости этиленоксида в мороженом, отметили в "МЕТРО".

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