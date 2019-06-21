В Украину прилетели ирландцы с флагом РФ и георгиевскими лентами

Пограничники не пустили в Украину 2-х ирландцев. Во время посадки самолета они кричали: "ДНР вперед", достав георгиевские ленты и флаг России. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Они прилетели рейсом из Дублина в аэропорт "Борисполь" вчера, 20 июня. Один из них 1998 года рождения, другой - 1997-го.

Во время беседы с иностранцами пограничники узнали, что в Украину они прилетели как туристы. Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Он сказал, что якобы планирует посетить свою девушку, гражданку Украины. Но выяснилось, обратной связи с ней у него нет. По его словам также стало известно, что накануне он ездил в Россию. У обоих парней не было билетов на обратный рейс.

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"Граждан Ирландии через государственную границу не пропущено и проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Для принятия соответствующих правоприменительных мер проинформирован Нацполицию", - говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

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