В Украину доставляли под видом спорттоваров - накрыли контрабанду оружия

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 405
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 225
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 126
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 405
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 810
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 693
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2781
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 648
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
Фото
Все фото
6
5
6
4
6
Мужчину, исчезнувшего по дороге на отдых, нашли мертвым
Мужчину, исчезнувшего по дороге на отдых, нашли мертвым
Полицейского с оружием Януковича задержали на сбыте наркотиков
Полицейского с оружием Януковича задержали на сбыте наркотиков
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
&quot;Оставьте его, он живой&quot; - история с ребенком в сумке получила продолжение
"Оставьте его, он живой" - история с ребенком в сумке получила продолжение
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
Видео
Все видео
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В столичной школе ищут взрывчатку
В столичной школе ищут взрывчатку
Власти Полтавы считает, что причина пожара на свалке - поджог
Власти Полтавы считает, что причина пожара на свалке - поджог
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
Просмотров: 288
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 5220
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2502
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 963
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 270
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
суббота, 05 сентября 2020 11:09

В Украину доставляли под видом спорттоваров - накрыли контрабанду оружия

  Комментировать
В Украину доставляли под видом спорттоваров - накрыли контрабанду оружия
СБУ разоблачила торговцев стрелковым оружием. Фото: СБУ

Службы безопасности Украины в столице задержали организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой оружия. Его поймали во время получения очередной международной посылки с комплектующими к боевого пистолета.

"Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации " товар" продавали через интернет-аукционы по всей территории страны", - говорится в сообщении прес-центра СБУ.

Комплектующие к огнестрельному оружию причастны заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину составляющие вооружение попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе остановили трактор с "урожаем" контрабандных сигарет

В течение этого года участники группировки получили более 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger, ружья Hatsan.

Ему готовят подозрение за контрабанду.

В Одесской области пограничники остановили незаконный груз с сигаретами на сумму почти 23 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину доставляли под видом спорттоваров - накрыли контрабанду оружия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Состоялся первый саммит Украина-ЕС

Началась формальная амнистия крымских татар

Сгорел красный корпус Киевского университета

Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз

Киевский князь убил братьев и занял престол

Самое читаемое
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 53229
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 46253
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 14391
Лукашенко объявили в розыск
Лукашенко объявили в розыск Просмотров: 12987
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 3 Просмотров: 12114
Происшествия
Во двор частного дома бросили гранату
Во двор частного дома бросили гранату
Трассу засыпало морковью от смертельного ДТП
Трассу засыпало морковью от смертельного ДТП Просмотров: 225
В Ровенской области отравились почти 70 школьников
В Ровенской области отравились почти 70 школьников Просмотров: 126
Спасатели потушили один из лесных пожаров
Спасатели потушили один из лесных пожаров Просмотров: 36
Грабители напали на предпринимателя
Грабители напали на предпринимателя Просмотров: 414
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
4
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
3
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
Рада провалила вопрос САП
Голосов: 4579
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua