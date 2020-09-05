В Украину доставляли под видом спорттоваров - накрыли контрабанду оружия

СБУ разоблачила торговцев стрелковым оружием. Фото: СБУ

Службы безопасности Украины в столице задержали организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой оружия. Его поймали во время получения очередной международной посылки с комплектующими к боевого пистолета.

"Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации " товар" продавали через интернет-аукционы по всей территории страны", - говорится в сообщении прес-центра СБУ.

Комплектующие к огнестрельному оружию причастны заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину составляющие вооружение попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.

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В течение этого года участники группировки получили более 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты Glock, Ruger, ружья Hatsan.

Ему готовят подозрение за контрабанду.

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