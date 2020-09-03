Пограничники разоблачили партию незаконных сигарет Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области пограничники остановили незаконный груз с сигаретами на сумму почти 23 млн грн. Об этом сообщается на сайте dpsu.gov.ua.

Более тысячи ящиков табачных изделий в Украине контрабандисты провозили в контейнере на теплоходе под видом чая. О том, что внутри крупнейшая за последние десятилетия контрабандная партия сигарет, пограничники узнали из оперативных источников. Открывать контейнер перевозчики не хотели, поэтому это делали силой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сигареты спрятали за удобрениями: партию контрабанды оценивают в 7 млн грн

Обнаружили 1185 ящиков незадекларированных сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки курева составила около 23 млн грн.

Впоследствии оказалось, что пограничники перекрыли международный канал поставки незадекларированных сигарет.

Работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил. Транспортное средство с контейнером сигарет изъяли.

Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств.