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вторник, 25 февраля 2020 17:58

В "Украинском киберальянсе" проводят обыски: что известно

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В &quot;Украинском киберальянсе&quot; проводят обыски: что известно
У активистов "Украинского киберальянса" провели обыски. Фото: Укринформ

У активистов "Украинского киберальянса" Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Таунсенда провели обыски. Они связаны с делом о взломе системы Одесского международного аэропорта. В октябре прошлого года неизвестные хакеры вывели на табло аэропорта фотографию всемирно известной экоактивистки Греты Тунберг с надписью: Fuck you, Greta.

Уже известно, что у Шона Таунсенда обыск закончился. Об этом сообщает партия "Демократическая сокыра".

"Незаконно изъяты телефоны и компьютерная техника. По нашей информации, руководили процессом обыска непосредственно работники Службы безопасности Украины, а представители одесского МВД Украины и киберполиции были только исполнителями обыска", - говорится в сообщении.

В заявлении добавили, что правоохранители хотели получить доступ к перепискам активистов.

"Само дело с табло одесского аэропорта, которое было сломано прошлой осенью, не очень интересовало правоохранителей и было лишь поводом к обыску. Гораздо больше их интересовали переписки в мессенджерах и в соцсетях", - отмечают в "Демсокыре".

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Представители киберальянса считают, что обыски есть 100% политическим давлением, для которого использовали повод с аэропортом.

Между тем в полиции объяснили, что в ходе досудебного расследования были установлены лица, которые могут быть причастны к произошедшему.

"У фигурантов продолжаются санкционированные обыски, в ходе которых изымается техническое оборудование, с помощью которого, вероятно, совершалось это преступление", - сообщили правоохранители.

Все изъятое будет направлено на экспертизу.

Волонтер и военная Маруся Звиробий (настоящее имя Елена Беленькая. - Gazeta.ua) предупредила президента Украины Владимира Зеленского о последствиях репрессий в отношении защитников и активистов. Комментируя обыски в ее доме, она напомнила Зеленскому о последствиях таких действий.

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25
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