22 февраля 2000 года в Украине отменили смертную казнь. Фото: pixabay.com

21 год назад 22 февраля Конституционный суд Украины признал смертную казнь неконституционной. Мораторий в Украине начал действовать 11 марта 1997. Однако, отказ от казней проходила в несколько этапов.

По состоянию на 1991 год продолжал действовать 50-летний криминальный кодекс, который предусматривал возможность осуждения к смертной казни по нескольким статьям. И хотя с провозглашением независимости почти все положения о смертной казни были изъяты, однако практика смертных приговоров продолжалась.

Так за все годы независимости с 1991-1999 в Украине было произведено 612 казней. Законом Украины от 17 июня 1992 была отменена смертная казнь только за отдельные категории преступлений.

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В 1995 году перед Украиной возникла необходимость отмены смертной казни. Такое действие было необходимым условием для пребывания государства в Совете Европы. Как следствие, в том же году на исполнение смертных приговоров начал действовать мораторий, но из-за споров в правительстве вскоре он был признан недействительным. Специальный докладчик Европы Ренате Уолвленд назвала это "варварством", недопустимым в современном демократическом обществе.

Под натиском европейского общества второй президент Украины Леонид Кучма 11 марта 1997-го был вынужден наложить следующий мораторий на смертную казнь. Однако это не остановило вынесения новых смертных приговоров, ведь продолжал действовать старый Уголовный кодекс. В результате 29 декабря 1999 года Конституционный Суд признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины.

Окончательная точка в этом вопросе была поставлена ​​22 февраля. В результате ультиматума Совета Европы с Уголовного Кодекса Украины уже навсегда было изъято даже само понятие о казни.

Смертная казнь недопустима в современной Украине, и это было правильное решение. Так считает адвокат и бывший начальник Пенитенциарной службы Сергей Старенький. В Украине не та система правосудия, в которой допустима смертная казнь. Во-первых, существует большая вероятность судебной ошибки. Во-вторых - коррупционная составляющая. Когда человека могут осудить по заказу. И если ее казнили - назад отыграть уже ничего нельзя.