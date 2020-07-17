В Украине объявили штормовое предупреждение

На западной Украине сегодня ухудшится погода.
Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).
В западных областях сегодня ожидаются дожди и грозы.
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Предупреждают о І уровне опасности, желтом.
Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц. Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
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