В Украине объявили штормовое предупреждение

В западных областях сегодня ожидаются дожди и грозы. Фото: pixabay

На западной Украине сегодня ухудшится погода.

Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

В западных областях сегодня ожидаются дожди и грозы.

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Предупреждают о І уровне опасности, желтом.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц. Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.