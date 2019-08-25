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воскресенье, 25 августа 2019 09:18

В Украине держится чрезвычайная пожарная опасность

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  Украинцев предупреждают о высокой пожароопасности. ФОТО: УНН
Украинцев предупреждают о высокой пожароопасности. ФОТО: УНН

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины в течение 25-27 августа.

"25-27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 25-27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - пишет УНН.

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26-27 августа погода без осадков. Температура ночью 10-16 °, днем 23-29 °. На юге и в Закарпатье ночью 13-19 °, днем 26-32 °.

В субботу, 24 августа, высокая пожарная опасность ожидается в Львовской и горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей

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Дата
25
августа

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