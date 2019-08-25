В Украине держится чрезвычайная пожарная опасность

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины в течение 25-27 августа.
"25-27 августа в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 25-27 августа по Киеву и Киевской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - пишет УНН.
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26-27 августа погода без осадков. Температура ночью 10-16 °, днем 23-29 °. На юге и в Закарпатье ночью 13-19 °, днем 26-32 °.
В субботу, 24 августа, высокая пожарная опасность ожидается в Львовской и горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей
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