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понедельник, 04 мая 2020 13:42

В Украине активизировались пророссийские агитаторы

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В Украине активизировались пророссийские агитаторы
В Украине разоблачили более 300 пророссийских агитаторов. Фото: pixabay.com

В Украине разоблачили новых пророссийских агитаторов, которые активизировались на майские праздники.

По сообщению пресс-службы СБУ, за период действия карантинных мероприятий киберспециалисты заблокировали более 2,1 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, распространявших различные фейки об эпидемии коронавируса.

Установлено, что 14 из выявленных агитаторов действовали по указанию РФ. Задача интернет-агитаторов, направляемых страной-агрессором, – использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники в Украине.

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Пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздников, вынужденном карантине и других мероприятиях, связанных с соблюдением правил защиты от коронавирусной инфекции.

В отношении 14 из них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Информацию о выявленных 287 агитаторах СБУ направила Национальной полиции. 118 человек уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

СБУ внесла в ВР дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программ. Предлагается продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

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