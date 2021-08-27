В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Автор: lenta.ru Восемь лет назад в Житомирской тюрьме №8 умер самый кровавый маньяк Украины Анатолий Оноприенко. На его счету 52 жертвы, среди которых 11 - дети

27 августа 2013 года в Житомирской тюрьме № 8 скончался серийный маньяк 54-летний Анатолий Оноприенко. Причина смерти - сердечный приступ.

В период с 1989-го до 1996 года он убил 52 человека: 9 жертв с 14 июня по 16 августа 1989 и 43 жертвы с 5 октября 1995 до 22 марта 1996 года. Его называли самым жестоким маньяком XX века, которого можно сравнить только с Андреем Чикатило. Оноприенко убивал людей на территории Житомирской, Киевской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Ровенской областей. Остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных эпизодов. Маньяка разыскивали более 100 тыс. человек: милиция, внутренние войска, СБУ. Во время задержания в его квартире нашли обрез, кассетный магнитофон "Акай", газовый пистолет и 122 вещи, принадлежавшие жертвам.

Свои первые убийства Анатолий Оноприенко совершил еще при Советском Союзе. Летом в 1989 году вместе с другом, ветераном Афганской войны Сергеем Рогозиным, они расстреливали и грабили людей на трассе. Первыми жертвами маньяка стали супруги, которое направлялись к своей машине. Оноприенко хладнокровно расстрелял их. Позже на рассмотрении дела он скажет, что не имел от этих убийств "ни удовольствия, ни выгоды".

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Позже Оноприенко путешествовал по Европе. А вернувшись в Украину, совершил еще одну серию убийств. Выбирал плохо защищенные частные дома в селах. Приходил ночью или под утро. И убивал всех, включая маленьких детей. По его словам, он "не хотел оставлять их сиротами". Также нападал на пары и компании людей в автомобилях на трассах.

Задержали убийцу 14 апреля 1996 года в городе Яворов в квартире его сожительницы Анны Козак. Следствие длилось 2,5 года. Оноприенко приговорили к расстрелу. Присутствующие в суде встретили приговор бурными аплодисментами. В следующем году в Украине отменили смертную казнь. Наказание заменили на пожизненное заключение. В камере-одиночке пробыл 17 лет.

До последнего дня своей жизни Оноприенко убеждал, что не мог сам совершить убийства и высшие силы приказывали ему расстреливать людей. Тело Оноприенко никто не хотел забирать. Его кремировали за государственные средства. Прах развеяли.

В 1996 году Анатолий Оноприенко убил 14 жителей села Братковичи Городокского района Львовской области. На местном кладбище есть отдельный участок, где их похоронили. В селе известию о смерти маньяка обрадовались. В селе Ласки Народичского района Житомирщины, откуда родом Оноприенко, о его смерти узнали из новостей. Тоже никто не унывал.