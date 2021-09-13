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понедельник, 13 сентября 2021 11:35

В Турции разбился автобус с украинскими туристами: есть погибший
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В понедельник на юго-западе Турции столкнулись школьный и туристический автобусы. В последнем находились более 40 туристов из Украины.

Один водитель погиб на месте, сообщает Demiroren. Травмировались не менее 30 человек.

"ДТП произошло на трассе Мугла - Денизли примерно в 07:30 по местному времени", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Фото: dha.com.tr

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В Лодзинском воеводстве Польши пьяная женщина за рулем въехала в автобус с украинцами. 10 человек получили травмы. Семеро из них - граждане Украины.

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