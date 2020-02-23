В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы

В результате землетрясения погибло 9 человек. Фото: ТСН

В воскресенье, 23 февраля, на турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.

Эпицентр землетрясения находился вблизи иранской деревни Хабаш-е Оля, в 10 километрах от границы с Турцией. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

В результате землетрясения погибли девять человек, среди них - трое детей. Кроме того, в Турции пострадали 37 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. В Иране при этом травмированы 25 человек, поиски пострадавших продолжаются.

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Также в обеих странах много разрушенных домов.

В ночь на 31 января Одессу коснулся землетрясения, произошедшего в Румынии. Больше всего досталось жителям Белгород-Днестровского района.