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воскресенье, 23 февраля 2020 17:56

В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы

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В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы
В результате землетрясения погибло 9 человек. Фото: ТСН

В воскресенье, 23 февраля, на турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла.

Эпицентр землетрясения находился вблизи иранской деревни Хабаш-е Оля, в 10 километрах от границы с Турцией. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

В результате землетрясения погибли девять человек, среди них - трое детей. Кроме того, в Турции пострадали 37 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. В Иране при этом травмированы 25 человек, поиски пострадавших продолжаются.

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Также в обеих странах много разрушенных домов.

В ночь на 31 января Одессу коснулся землетрясения, произошедшего в Румынии. Больше всего досталось жителям Белгород-Днестровского района.

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23
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