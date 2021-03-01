В Турции авто скатилось со скалы: пострадали две украинки

Автомобиль съехал с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак. Фото: yeniakit.com.tr

В районе Алании турецкой провинции Анталия пикап с пятью лицами в салоне скатился с 50-метровой скалы, пострадали две гражданки Украины.

Об этом сообщило издание Akit. Отмечается, что авария случилась в субботу, 27 февраля.

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Автомобиль съехал с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак. По данным издания, обе украинки были госпитализированы в больницу, их состояние оценено как тяжелое.

В Ровенской области автомобиль въехал в ограждение пансионата, погибли два человека.