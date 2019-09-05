В тройную аварию попал автобус с детьми: пострадали 14 человек

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Вечером 4 сентября на трассе Киев-Чоп возле села Дидилов Каменка-Бугского района Львовской столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и пассажирский автобус с 49 пассажирами. Из них 45 детей.

В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, травмы получили 13 человек, из них 11 детей. Всех госпитализировали в больницу, об этом сообщает ДСНС.

От ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.

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На трассе Киев-Чоп в Киевской области произошло ДТП в результате которого образоваласьмасштабная пробка. Как отмечается, в аварии сошлись пять автомобилей.