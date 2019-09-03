Масштабное ДТП: под Киевом образовалась 20-километровая пробка

Авария произошла на трассе Киев-Чоп. Фото: Нацполиция

На трассе Киев-Чоп в Киевской области произошло ДТП в результате которого образоваласьмасштабная пробка.

Как отмечается, в аварии сошлись пять автомобилей. Об этом сообщили в патрульной службе Нацполиции.

Из-за ДТП образовалась огромная пробка протяженностью в 20 километров дороги.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием с участием 5 автомобилей временно затруднено движение на 20 км автодороги Киев-Чоп. Направление осложнения в движении - город Киев", - отметили правоохранители.

В полиции призвали учитывать временные осложнения движения при планировании маршрута.

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