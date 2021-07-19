"В три семьи одновременно пришла большая беда" - свидетели рассказали о ДТП с 12 людьми

Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице. Все ехали в легковушке. Фото: vl.npu.gov.ua

Все погибшие и травмированные в ДТП вблизи села Печихвосты Луцкого района - из одного села. 11 пассажиров и водитель не доехали домой 400 м.

За рулем был 30-летний Василий. Вместе с пассажирами ехал с отдыха на водоеме в Павловке, в 5 км.

Перед аварией в селе был дождь, говорят местные. Вода едва ли не полностью покрыла дорожное покрытие на одной из долин. Именно в ней, по предварительной информации, автомобиль отбросило в кювет, где машина столкнулась с ивой.

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Погибшая девочка сидела у папы на руках на заднем сиденье. В сентябре ей должно было исполниться 4 года.

Погибшую женщину звали Светлана Лычак. Ее сын 7-летний Вадим в больнице в тяжелом состоянии. Ему нужна редкая группа крови. В больнице также находятся его отец Михаил и 2-летняя сестренка, рассказала Gazeta.ua кума семьи.

"Все хорошие светлые люди. В три семьи одновременно пришла большая беда", - говорит женщина.

Эксперты устанавливают, не был ли погибший водитель пьяный за рулем. Хотя уцелевшие пассажиры уверяют, он не пил. У него сиротами остались трое детей.

Авария произошла в селе Печихвосты 18 июля примерно в 18:07. 30-летний водитель Ford Focus не учел дорожные обстоятельства, съехал на обочину и врезался в дерево. Три человека погибли. Девять пострадавших - трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения.