В трех винницких маршрутках произошли теракты

8 лет назад 20 мая в Виннице на перекрестке ул. Чекистов и Богуна произошел третий масштабный взрыв в маршрутках. В целом, от взрывов пострадали 44 человека. Семь человек стали инвалидами, двое погибли.

Первый взрыв произошел 11 сентября 2002 примерно в 09:10 возле универсама "Вышенский" в маршрутке №35. После взрыва салон загорелся сразу.

Внутри была одна пассажирка 54-летняя Анна Панасийчук. Когда женщина выбежала из маршрутки, которая пылала, на ней горела одежда и волосы. Женщину срочно госпитализировали в больницу. Малая ожоги рук, головы, лица, пишет vn.20minut.ua. Анну спасали за счет больницы, затем семья самостоятельно искала деньги. После 40 дней лечения она умерла.

Второй взрыв прогремел 6 мая 2003 - около троллейбусной остановки "Улица Шевченко". Опять на маршруте № 35. Пострадали шесть пассажиров и водитель. После взрыва повылетали окна, вспыхнул пожар.

Фото: 33kanal.com

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Первой версией следствия было то, что взрыв произошел из-за дезодоранта. Хотя он и был внутри сумочки одной из пассажирок, следователи предполагали, что баллончик мог нагреться от жары, взорваться и вызвать пожар.

Через несколько дней после второго взрыва в редакции винницких газет начали поступать напечатаны на пишущей машинке анонимные письма. Первый получили в издании "Тумба", которого уже нет. В письме было сказано: "В следующий раз жертв будет гораздо больше. Мы не успокоимся, пока не получим деньги".

Впоследствии журналисты получили еще несколько писем с угрозами и четкими инструкциями о передаче средств. Аноним писал, в которых купюрах должны быть деньги, кто именно должен передать пакет. Встречу назначили на троллейбусной остановке на перекрестке Келецкой и проспекта Космонавтов. Но она не состоялась. "Шутки кончились. Денег я не получил, теперь речь идет о миллионе долларов. Если не верите, то очередные взрывы произойдут в кафе и магазинах", - писал аноним в пятом письме.

После третьего взрыва в ожоговый центр госпитализировали 14 человек, семеро из них были в тяжелом состоянии.

Через два дня после третьего взрыва, в одной из маршруток на Барском шоссе обнаружили взрывное устройство. Он не сдетонировало. Эксперты предполагали, что во время движения один из проводов устройства отошел, потому удалось избежать новых жертв.

В отделение милиции приходил мужчина с повинной, однако доказать его причастность к терактам не удалось. С тех пор милиция, полиция, СБУ и другие службы провели десятки обысков, сотни судебных экспертиз, более тысячи допросов. Но подозреваемого не установили.

Микроавтобус "Хюндай" взорвался возле контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области 24 февраля. Погиб водитель и пассажирка, еще один человек ранен. Авто выехало на разделительную полосу, где подорвалось на мине. Автобус разорвало на куски.