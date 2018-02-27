В трех оторвались сердца: Дронову и Зайцевой зачитали обвинительный акт

Во время заседания в Киевском районном суде Харькова Елене Зайцевой и Геннадию Дронову зачитали обвинительный акт в совершении резонансного ДТП на ул. Сумской. Фото - objectiv.tv

Во время заседания в Киевском районном суде Харькова по рассмотрению уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении резонансного ДТП в Харькове прокурор Игорь Омельченко зачитал обвинительный акт с указанием причин смерти жертв автоаварии.

В обвинительном акте с подробностями описаны травмы пострадавших и причины смерти жертв аварии. Стало известно, что причиной смерти трех пешеходов - Нины Кобысевой и Аллы и Анастасии Сокол стал отрыв сердца от артерий. 27-летний Александр Евтеев погиб на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Наталья Умаева погибла от многочисленных переломов, разрыва внутренних органов и черепно-мозговой травмы. Шестой жертвой ДТП стала 24-летняя Диана Берченко, которая через неделю после аварии от полученных травм скончалась в больнице, не выходя из комы.

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Елена Зайцева свою вину признает полностью, говорит, что готова давать показания в суде. Геннадий Дронов заявляет: ему не понятно обвинения и требует ему объяснить. Среди вопросов - скорость автомобилей, маршрут их передвижения и прочее. Свою вину не признает. Гражданские иски также не признает. Показания давать готов.

В связи с тем, что видео-конференция с Автозаводского суда Кременчуга на Полтавщине с одной из пострадавших в аварии Анной Комар закончилась, судебное заседание продлиться не может, сообщил председательствующий судья Виктор Попрас.

Следующее заседание состоится 1 марта в 11:30.

18 октября 2017 в Харькове произошла смертельная авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Через неделю в больнице умерла еще одна пострадавшая. Оба водителя, которые являются участниками аварии, на время следствия взяли под стражу без права на залог.