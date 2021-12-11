В трех областях села остались без света

Из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов. Фото: pmg.ua

В нескольких областях Украины из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов.

Над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 25, Житомирская - 21 и Черниговская - 9)", - сказано в сообщении.

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