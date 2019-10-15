В тоннеле под путепроводом погиб кияевлянин

Недалеко от железнодорожной станции "Рубежовский" в Киеве поезд сбил мужчину. Фото - railwayz.info

Утром 15 октября недалеко от железнодорожной станции "Рубежовский" в Киеве поезд сбил мужчину.

Трагедия произошла в тоннеле под путепроводом на проспекте Победы, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Смерть мужчины наступила до проезда бригады скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело разрезало на куски: женщина бросилась под поезд накануне дня рождения

Погибшему на вид около 30-35 лет.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве возле улицы Привокзальной нашли труп женщины. Обезглавленное тело на рельсах на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили работники. Как предварительно выяснили правоохранители, женщину переехал поезд и отрезал ей голову.