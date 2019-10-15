В тоннеле под путепроводом погиб кияевлянин

Утром 15 октября недалеко от железнодорожной станции "Рубежовский" в Киеве поезд сбил мужчину.
Трагедия произошла в тоннеле под путепроводом на проспекте Победы, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
Смерть мужчины наступила до проезда бригады скорой помощи.
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Погибшему на вид около 30-35 лет.
По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве возле улицы Привокзальной нашли труп женщины. Обезглавленное тело на рельсах на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили работники. Как предварительно выяснили правоохранители, женщину переехал поезд и отрезал ей голову.
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