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вторник, 15 октября 2019 13:55

В тоннеле под путепроводом погиб кияевлянин

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В тоннеле под путепроводом погиб кияевлянин
Недалеко от железнодорожной станции "Рубежовский" в Киеве поезд сбил мужчину. Фото - railwayz.info

Утром 15 октября недалеко от железнодорожной станции "Рубежовский" в Киеве поезд сбил мужчину.

Трагедия произошла в тоннеле под путепроводом на проспекте Победы, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Смерть мужчины наступила до проезда бригады скорой помощи.

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Погибшему на вид около 30-35 лет.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве возле улицы Привокзальной нашли труп женщины. Обезглавленное тело на рельсах на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили работники. Как предварительно выяснили правоохранители, женщину переехал поезд и отрезал ей голову.

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Дата
15
октября

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