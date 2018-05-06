В Тернопольской области мальчик проткнул лицо арматурой

6-летний мальчик упал на металический прут ограды и проткнул лицо. Фото: ДСНС

В Тернопольской области 6-летний мальчик упал на металлическую арматура и проткнул лицо.

Инцидент произошел в городе Кременец 5 мая около 21 часов вечера, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Ребенок ехал на велосипеде по тротуару вдоль кованого забора. В один момент мальчик зацепился и упал прямо на арматуру, металлический прут вошел через подбородок и вышел ртом.

"Спасатели за считанные минуты прибыли по вызову и с помощью гидроинструмента обрезали часть ограждения. Затем, в больнице, медики обезболили рану", - написали в ДСНС.

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На данный момент ожидается прибытие медиков из Тернополя, которые удалят остатки арматуры. Отмечается, что люди просили спасателей срезать остальные опасной конструкции, однако их просьба не была услышана.

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