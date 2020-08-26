В Тернополе после родов умерла гражданка Замбии: что известно

В роддоме Тернополя умерла роженица, у которой диагностировали коронавирус.
Женщине было 29 лет, она гражданка Замбии. Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус Тернополь инфо".
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"В Тернополе в послеродовом периоде после экстренного кесарева сечения скончалась гражданка Замбии. У нее диагностировали коронавирус", - сказано в сообщении.
Ребенка удалось спасти.
На Львовщине от осложнений коронавируса умерла 28-летняя роженица. Ее ребенок находился в реанимации Львовской областной клинической больницы на аппарате ИВЛ.
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