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четверг, 24 февраля 2022 18:31

Спецтема: Напад Росії на Україну

В Сумы зашли российские танки, украинская армия дала бой – есть погибшие

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В Сумы зашли российские танки, украинская армия дала бой – есть погибшие
Российские диверсанты ходят по украинским городам с красными лентами. Правоохранители просят граждан сообщать о таких. Фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты на танках зашли в Сумы. В результате боев погибли по меньшей мере трое украинских защитников.

Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Галагола.

"Центральными улицами Сум проехала колонна российской техники, они двигались в направлении вокзала. Обстреляли в городе воинскую часть. Военные дали бой, но известно, что ранены 6 украинских военных, еще трое погибли", - написал он.

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Сумчане сняли колонну российских танков, остановившуюся возле областной госадминистрации.

Также Галагола обнародовал видео с окраин Сум, на котором зафиксирована разбитая техника россиян.

Днем 24 февраля в Сумской области начались бои. Пограничники, Вооруженные силы Украины и Нацгвардия отражают атаки русских войск.

В этом направлении украинские войска уничтожили 15 российских танков. По информации нардепа Алексея Гончаренко, россияне понесли потери в живой силе и отступили в сторону Конотопа.

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Дата
24
февраля

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