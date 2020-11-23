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понедельник, 23 ноября 2020 04:30

В Сумской области сгорел отель

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В Сумской области сгорел отель
Причина пожара устанавливается. Фото из открытых источников

В Сумской области во время пожара из пятиэтажного отеля эвакуировали 26 человек. Инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября.

"22 ноября в 16:42 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании кровли в здании пятиэтажного отеля ул. Циолковского в г. Глухов", - сообщили в пресс-службе ДСНС.

Пожар ликвидировали через час, в 17:43. Причина пожара устанавливается.

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"Эвакуированы 26 человек. Погибшие и пострадавшие отсутствуют. Огнем повреждены перекрытия и обрешетку кровли на площади до 25 кв. м ", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе в Киеве загорелся рынок. Площадь пожара составила 100 кв. м.

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