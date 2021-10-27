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четверг, 28 октября 2021 00:12

В Сумах застрелили лидера "Правого сектора"

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В Сумах застрелили лидера &quot;Правого сектора&quot;
Застрелили лидера "Правого сектора". Фото: Униан

В Сумах был застрелен один из лидеров местного "Правого Сектора".

"Убит Александр Иванин, активист НПР "Правый сектор" Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены", - в Facebook сообщил председатель сумской организации "Правый сектор" Сергей Супрун.

Сообщение об убийстве поступило в Нацполицию в 21:10.

"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел. Саню, достал оружие - и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", - сообщил Супрун.

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Александр Иванин публично выступал против повышения стоимости проезда в частных маршрутках. На выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел.

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