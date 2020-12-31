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четверг, 31 декабря 2020 13:45

В суд передали дела на прокурора и следователя, которые садили майдановцев

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В суд передали дела на прокурора и следователя, которые садили майдановцев
Генпрокуратура передала дела в суд. Фото: pexels.com

Офис генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении адвоката и бывшего прокурора отдела прокуратуры Киева и бывшего следователя районного управления Министерства внутренних дел.

Этот прокурор 18 февраля 2014 года по предварительному сговору с руководителями и следователями милиции безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках трем незаконно задержанным участникам Евромайдана, сообщили в Офисе генпрокурора.

Майдановцев затем незаконно посадили в тюрьму.

18 февраля 2014 года бывший следователь незаконно задержал протестующего. Задержанному сообщили о подозрении в массовых беспорядках и незаконно держали под стражей.

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Теперь их обвиняют в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, служебном подлоге и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Отмена закона о недопущении преследования и наказания участников Революции достоинства повредит активистам, которые ни в чем не виноваты. Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Таран.

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