В стрельбе в центре Запорожья погиб мужчина

В центре Запорожья в стрельбе погиб мужчина. Фото Нацполиции Украины.

В ресторане "Аристократ" в центре Запорожья произошла стрилянина.Через ранения погиб мужчина 1991 года рождения.

"В отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана, на улице Маяковского, неизвестный ранил, возможно из травматического пистолета, в область грудной клетки местного жителя 1991 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался", - сообщила в комментарии изданию "Ункинформ" пресс-служба полиции.

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Причины стрельбы неизвестны. Правоохранители открыли уголовное производство, устанавливают личность злоумышленника и место его нахождения.

Вблизи польского города Тарнув произошла авария с украинцами. В ДТП получили травмы четверо наших граждан, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.