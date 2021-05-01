В страшном ДТП погибла 18-летняя девушка: фото аварии

В центре Киева в страшном ДТП погибла 18-летняя девушка. Водитель на большой скорости пытался скрыться от патрульной полиции.

Авария произошла на бульваре Леси Украинки, 5. На спуске в сторону Бессарабки водитель не справился с управлением, допустил столкновение с бордюром. Автомобиль опрокинулся и врезался в электроопору, сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

18-летняя девушка, которая погибла на месте, сидела с ним в машине. Также вместе с ними была еще одна гражданка. Ее и нетрезвого водителя 1995 года рождения госпитализировали в больницу.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Водителя задержали. Тест показал в его крови 1.41 промилле алкоголя. СМИ пишут, что за рулем Infiniti был внук эксминистра МВД Николая Белоконя. Сейчас эта информация проверяется.

Обстоятельства аварии выясняются.

В Киеве 25 апреля ориентировочно в 22:00 автомобиль Nissan Teana на огромной скорости выехал на газон и несколько раз перевернулся. Одна из женщин, находившихся в автомобиле, погибли. Сообщалось, что другая пострадавшая - дочь погибшей.