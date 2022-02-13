В страшной аварии погибли пять человек, среди них - ребенок: фото и видео

13 февраля примерно в 19:45 вблизи села Куриные Лозы Николаевской области столкнулись Toyota и MAN.

Водитель легковушки и четыре его пассажира, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Водитель грузовика не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный налоговик устроил смертельное ДТП

ДТП спровоцировал водитель внедорожника, допустивший столкновение с грузовым автомобилем, добавили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Окончательные причины трагедии устанавливаются следователями. Открыли уголовное производство.

Вблизи села Черкасская Лозовая под Харьковом водитель KIA 34-летний Сергей Сидченко выехал на встречную полосу и в лоб влетел в автомобиль службы такси Toyota. В последнем ехали 31-летний Александр Деревянко с женой 29-летней Яной и трехлетними двойняшками.

На месте погибли оба водителя и пассажирка такси. Детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мальчика была тяжелая травма головы, перелом черепа, ушибы мозга и перелом бедра. У девочки – переломы обоих бедер. Дети до сих пор продолжают лечение.