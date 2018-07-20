В страшной аварии погибла семья

В результате аварии погибла семья из трех человек. Фото: i1.wp.com

В Хмельницком районе Хмельницкой области на въезде в село Прибужское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Iveco и легкового Volkswagen Golf.

В результате аварии погибла семья из трех человек и еще один ребенок травмирован, - об этом пишет "Варта-1".

36-летний водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с грузовиком.

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Сам водитель Volkswagen, его 35-летняя жена и дочь, 4 года, погибли на месте происшествия. Еще одну 12-летнюю девочку, которая была пассажиркой этого же транспортного средства, госпитализировали в больницу.

Водителя и двух пассажиров грузовика медики осмотрели на месте происшествия. Пока никого из них не госпитализировали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства аварии.

В Житомирской области маршрутка врезалась в грузовик, в результате чего погибли 10 человек, еще 10 получили травмы.