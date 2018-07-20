Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых

Фото: npu.gov.ua

В Житомирской области маршрутка врезалась в грузовик, в результате чего погибли 10 человек, еще 10 получили травмы.

Об этом сообщила спикер полиции области Алла Ващенко в эфире "112 Украина".

"Водитель маршрутки - микроавтобуса Volkswagen, двигаясь в направлении Житомира, на 127-ом километре автодороги Киев-Чоп столкнулся с грузовиком с полуприцепом. Он двигался впереди него в попутном направлении. В результате полученных травм на месте происшествия погибли 10 человек. Среди них один ребенок. В больницы Житомира доставлены также 10 человек. У них травмы различной степени тяжести...

Водитель маршрутки погиб, другой водитель сейчас дает показания следователям", - рассказала Фащенко.

На месте происшествия проводятся следственные действия. В полиции отметили, что трасса, где произошло ДТП, ровная. Будут проводить экспертизу на соблюдение безопасного расстояния и скорости.

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Это вторая смертельная авария с участием маршрутки и грузовика за день. Утром на трассе Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый автобус врезался в фуру. В результате погибли 5 человек, еще 12 получили травмы.