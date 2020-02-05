В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото

Фото: hk.npu.gov.ua

5 февраля около 16.00 вблизи с. Новопавловка в Изюмском районе Харьковской области столкнулись "ВАЗ 2109" и Daewoo Nubira. Происшествие случилось на 603 километре трассы Киев-Харьков-Должанский.

Погибли 5 человек: 3 в ВАЗе и 2 - в Daewoo. Водитель последнего - в больнице, сообщили в пресс службе ГСЧС области.

"Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину из автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

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Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Nubira, который двигался по главной дороге, столкнулся с "ВАЗ-2109", который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения автомобили загорелись, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"42-летний водитель автомобиля" ВАЗ-2109 "и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира Daewoo Nubira погибли на месте. 34-летнего водителя другого транспортного средства доставили в Изюмскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и ГСЧС. Личности погибших пассажиров Daewoo устанавливаются.

Ухудшение погодных условий сказалось на дорожной обстановке и приводит к многочисленным ДТП. Так с начала суток 5 февраля на территории Украины произошли 253 дорожно-транспортных происшествия.