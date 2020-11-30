В столкновении двух легковушек пострадали 5 человек - двое из них - дети

В Новоград-Волынском Житомирской области произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В результате столкновения пострадали 5 человек, двое из которых - дети, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прицеп фуры вынесло на встречную полосу - в ДТП погиб полицейский

Фото: zt.npu.gov.ua

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 ноября около 14:00 на ул. Житомирской. Предварительно, произошло столкновение автомобилей Volkswagen Transporter под управлением 47-летней жительницы Днепропетровской области, который двигался в направлении выезда из города, и Skoda, что выезжал с АЗС и за рулем которого находился 27-летний житель района", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили водитель микроавтобуса и его пассажирка, 69-летняя жительница Звягельщины. Также получили травмы и водитель легковушки и двое его пассажиров - дети 3 и 4 года. Всех пострадавших забрали в больницу.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Вблизи села Дубровка Ровенской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись легковушка Mitsubishi Galant и микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате ДТП погиб 23-летний водитель легковушки. Еще четверо человек попали в больницу.