Легковушка в лоб протаранила микроавтобус: показали фото смертельного столкновения

Фото: rv.npu.gov.ua

Вблизи села Дубровка Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" столкнулись легковушка Mitsubishi Galant и микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате ДТП погиб 23-летний водитель легковушки. Еще четыре человека попали в больницу.

Авария произошла 28 ноября около 23.15, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Galant, житель села Великий Мидск Костопольского района, выехал на полосу встречного движения. Там столкнулся с Volkswagen Transporter под управлением 37-летнего жителя села Терновое Закарпатской области", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Влетел в дерево и перевернулся: водитель Subaru разбился с тремя пассажирками

Водителя легковушки госпитализировали в Дубенскую центральную городскую больницу. Однако, врачам не удалось спасти его. Также в ДТП пострадал водитель микроавтобуса и трое пассажиров: 30-летняя жена водителя, их 18-летний односельчанин и 33-летняя женщина, которая зарегистрирована в Черниговской области. Всех с различными травмами госпитализировали в Дубенскую больницу.

Следователем начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

На пр. Московском в Харькове 22-летняя водитель Audi влетела в островок безопасности. В результате ДТП 25-летняя пассажирка, которая находилась на переднем сидении, от полученных травм погибла на месте. Еще одна, 20-летняя курсантка университета внутренних дел, которая сидела сзади, и водитель - доставлены в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.