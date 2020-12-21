В столкновении 5 автомобилей погиб мужчина, еще трое пострадали

На трассе "Киев-Чоп" в результате столкновения 5 автомобилей погиб один человек. Еще трое пострадали.

Авария произошла 20 декабря, около 17:30 вблизи села Грушвица Ровенского района, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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Фото: rv.npu.gov.ua

"48-летний водитель автобуса" Mercedes-Benz ", двигаясь в направлении Львова, допустил столкновение со встречным автомобилем" Mercedes-Benz ". Последний отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем" Peugeot Partner ". После этого микроавтобус столкнулся с еще двумя автомобилями, которые двигались в направлении Ровно: грузовиком "Iveco" и "Ford Mondeo", - сказано в сообщении.

В результате ДТП 56-летний водитель "Peugeot" погиб на месте. Он родом из Ровенского района. Также тяжело травмировался водитель грузовика, 47-летний житель Львова - его забрали в к больницу. Все остальные участники ДТП после обследования медиками ехать в больницу отказались.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

В Киеве вечером 2 октября на проспекте Шухевича произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись сразу 5 автомобилей, которые двигались в сторону станции метро Почайна. Одна из машин от сильного удара перевернулась на крышу.