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воскресенье, 02 июня 2019 16:58

В столичном озере утонул мужчина

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В столичном озере утонул мужчина
На Борщаговке утонул киевлянин. Фото: 112

34-летний мужчина утонул в озере Вира на Борщаговке в Киеве.

Пришел к озеру с другом и распивал спиртное, передает "Повінь".

Нетрезвый мужчина решил искупаться в водоеме. Друг попросил его этого не делать, но погибший отказался слушать товарища и зашел в воду.

Впоследствии он решил выбраться на берег. Не смог вылезти, потому что пределы озера вымощены бетонными плитами. Друг бросился ему на помощь, однако было поздно.

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Медики констатировали смерть мужчины. На месте работал экипаж патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа.

В городе Бровары Киевской области ученик 9 класса утонул в местном озере. Событие произошло во время празднования последнего звонка.

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02
июня

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