Из-за захвата моста в метро образовалась давка. Фото: Prm

В столичном метрополитене возникла давка из-за захвата моста "Метро".

Как отмечается, красная линия работает только от "Академгородка" до "Крещатика". В связи с этим на станциях большое скопление людей. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"А вот такой экшн сейчас происходит в столичном метро. Люди связывают это событие с захватом моста и угрозами его взорвать. Вот оказывается, как легко один человек может парализовать весь город", - говорится в сообщении.

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В столице перекрыли мост "Метро". Неизвестный угрожает его взорвать или открыть стрельбу. Из-за действий неизвестного перекрыт ряд станций.