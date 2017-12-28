В Столичном метро пассажиры задержали преступника

В метро задержали грабителя

В киевском метрополитене на станции Минская пассажиры задержали вора. Сообщает о событии пресс-служба полиции Киева.

Грабитель выхватил из рук женщины мобильный телефон и побежал. Люди поймали злоумышленника и вызвали полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, кто делает объявления в метро

"Во время поверхностного осмотра злоумышленника полицейские обнаружили у него чужой мобильный. Задержанный признался, что отобрал телефон у пассажирки метро", - говорится в сообщении.

Мертвую женщину нашли в Киеве на выходе из станции метро Дарница.