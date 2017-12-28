В Столичном метро пассажиры задержали преступника

В киевском метрополитене на станции Минская пассажиры задержали вора. Сообщает о событии пресс-служба полиции Киева.
Грабитель выхватил из рук женщины мобильный телефон и побежал. Люди поймали злоумышленника и вызвали полицию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, кто делает объявления в метро
"Во время поверхностного осмотра злоумышленника полицейские обнаружили у него чужой мобильный. Задержанный признался, что отобрал телефон у пассажирки метро", - говорится в сообщении.
Мертвую женщину нашли в Киеве на выходе из станции метро Дарница.
×
Комментарии