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четверг, 28 декабря 2017 16:43

В Столичном метро пассажиры задержали преступника

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В Столичном метро пассажиры задержали преступника
В метро задержали грабителя

В киевском метрополитене на станции Минская пассажиры задержали вора. Сообщает о событии пресс-служба полиции Киева.

Грабитель выхватил из рук женщины мобильный телефон и побежал. Люди поймали злоумышленника и вызвали полицию.

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"Во время поверхностного осмотра злоумышленника полицейские обнаружили у него чужой мобильный. Задержанный признался, что отобрал телефон у пассажирки метро", - говорится в сообщении.

Мертвую женщину нашли в Киеве на выходе из станции метро Дарница.

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