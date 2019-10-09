В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео

8 октября в Киеве сотрудники магазина "Красный маркет" задержали пьяную воровку и решили осуществить самосуд.

На видео из магазина видно, как женщина украла носки. А продавщица начинает выталкивать ее из магазина с проклятиями. Соответствующую запись опубликовал "Киев Оперативный".

Автор: Обозреватель В столичном магазине задержали и избили воровку носков

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"Сотрудники "Красный маркет" на Фестивальном задержали пьяную воровку товара. Не дожидаясь полицию, вынесли наказание самостоятельно", - говорится в подписи к видео.

В Киеве мужчина кавказской внешности напал на пожилую женщину и выхватил у нее из рук сумку. Вернули украденное прохожие, на глазах которых произошло преступление. И еще до приеду полиции "выписали пилюлю" нападавшему.