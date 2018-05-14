В столице задержали воров-гастролеров

Воры происходят из Винницкой области. Фото: Facebook

14 мая в Киеве сотрудники криминальной полиции совместно со спецназовцами КОРД задержали группу гастролеров-воров.

Об этом в Facebook заявил заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Преступники в течение длительного времени совершали преступления.

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"Среди задержанных жителей Винницкой области есть и лицо из числа чемпионов по боям без правил", - написал Аброськин.

Аброськин выразил благодарность сотрудникам полиции за задержание особо опасной банды.

13 мая, в Соломенском районе Киева прямо на улице произошло жестокое убийство. Инцидент произошел у дома №11 по улице Белецкого в жилом массиве Отрадный около 19:00. На улице нашли тело мужчины, который истек кровью.