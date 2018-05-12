В центре Киева произошло массовое побоище

Схватку пытались остановить четыре экипажа патрульных. ФОТО: focus.ua

Словесная перепалка переросла в массовую драку с участием 20 человек.

Об этом сообщил Информатор.

Конфликт произошел в Киеве на перекрестке улиц Хорива и Межигорской примерно в 03:00.

"Как утверждает одна из сторон драки, компания отдыхала возле бара, стояли возле заведения, выпивали и разговаривали. К ним подошли семь человек спортивного телосложения, от них пахло алкоголем и они явно начали провоцировать конфликт. Все, кто находился в баре, пытались мирно уладить конфликт в течение 20 минут. Но ребята были настроены решительно, у них чесались кулаки и они начали драку. Избили трех человек. Полицейский патруль, проезжавший мимо, испугал провокаторов, и они убежали в темные дворы Подола", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua

Однако через полчаса нападавшие снова вернулись в заведение, и драка продолжилась. Патрульные вызвали подкрепление, через 7-10 минут на место прибыли еще три экипажа патрульных и полиция охраны. Чтобы разнять стороны конфликта, полиция применила дубинки и всячески пыталась избежать новых столкновений.

В результате все участники драки отказались писать заявления.

7 мая в Петропавловской Борщаговке под Киевом школьник смертельно ранил своего товарища во время проводов в армию.