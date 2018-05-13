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воскресенье, 13 мая 2018 21:52

Мужчина получил ножом в шею и истек кровью

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В воскресенье, 13 мая, в Соломенском районе Киева прямо на улице произошло жестокое убийство.

Об этом сообщили на странице сообщества в Facebook dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел у дома №11 по улице Белецкого в жилом массиве Отрадный около 19:00. На улице нашли тело мужчины, который истек кровью.

Мужчину ударили ножом в шею.

Автор: dtp.kiev.ua
  Мужчину ударили ножом в шею
Мужчину ударили ножом в шею

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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