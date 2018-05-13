Мужчина получил ножом в шею и истек кровью

В воскресенье, 13 мая, в Соломенском районе Киева прямо на улице произошло жестокое убийство.
Об этом сообщили на странице сообщества в Facebook dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел у дома №11 по улице Белецкого в жилом массиве Отрадный около 19:00. На улице нашли тело мужчины, который истек кровью.
Мужчину ударили ножом в шею.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный отец несколько раз ударил маленького сына ножом
Полуторагодовалый ребенок из села Обаров Ровенской получила 10 ударов ножом во время ссоры между нетрезвыми отцом и дедом.
Комментарии